Vai avanti così, Italia. La cura Spalletti funziona

Non è un caso che la vittoria della Nazionale sull'ottimo Ecuador sia stata firmata da Pellegrini e Barella. Il capitano della Roma è in stato di grazia da quando De Rossi guida la squadra; il campione dell'Inter e, nella circostanza americana, anche capitano della Nazionale, è stato fra i protagonisti della partita, trovando l'energia per il sigillo di classe all'ultimo minuto, imbeccato dall'assist di Orsolini, un altro giocatore alla ribalta del Bologna che brilla in campionato. Funziona la cura Spalletti per rivitalizzare i Campioni d'Europa: il ct si dice legittimamente soddisfatto della tournée americana e ne ha ben donde. La prima e la seconda Italia, mandate in campo nell'arco di 72 ore, hanno dato all'allenatore le risposte che cercava, onorando sia l'uno e l'altro impegno.