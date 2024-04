Spalletti visita la Comunità Servizi Abilè: "La felicità è donare agli altri"

Le parole di Spalletti

Queste le parole di Luciano Spalletti sull'incontro: "È un grande risultato riuscire a creare strutture come queste. Gli ospiti del centro sono dei veri campioni. La felicità è quello che riesci a donare agli altri. Non saremo niente finché non capiremo questa cosa". Il ct della Nazionale italiana non è nuovo a iniziative del genere ed è sempre stato molto attivo nell'impegno per il sociale.