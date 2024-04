Infortunio Udogie, stagione finita con il Tottenham e addio Europei

Il messaggio di Udogie dopo l'operazione, ma l'infortunio è un mistero

Dopo essere stato regolarmente in campo al "St James Park" lo scorso 13 aprile, in occasione del poker incassato dal Tottenham di Postecoglou, Destiny Udogie si è fermato a causa di un infortunio ed è stato costretto a sottoporsi ad un'operazione. Non è ancora ben chiaro il problema accusato dall'esterno ex Udinese, ma in Inghilterra si parla addirittura di tre mesi di stop. Stagione finita e addio al sogno Euro 2024. Il calciatore, intanto, ha affidato ai social il suo pensiero: "Un infortunio pone fine alla mia stagione. Non cambia quanto grato sia per ogni persona che mi ha seguito quest’anno".