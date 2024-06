Camarda miglior giocatore all'Europeo U17: chi è il gioiellino del Milan di cui parlano tutti

Oltre 500 gol con le giovanili del Milan e l'esordio a San Siro davanti a 80mila persone: Francesco Camarda ha confermato lo status di predestinato anche nella vittoria dell'Italia all' Europeo U17 . Il debuttante più giovane della storia della Serie A ha segnato quattro gol in totale nel torneo, di cui due nella finale contro il Portogallo .

Oltre alla coppa, Camarda si è portato a casa anche il premio come miglior giocatore del torneo . Complice anche il rigore decisivo segnato nei quarti di finale contro l'Inghilterra. L'attaccante della Primavera del Milan , che pochi mesi fa ha sfiorato la vittoria della Youth League, ha chiuso il torneo al secondo posto nella classifica capocannonieri, alle spalle di Rodrigo Mora. Camarda ha però vinto quella complessiva della stagione, comprendendo anche le fasi di qualificazione. Con la Primavera del Milan, il centravanti classe 2008 ha messo a segno 13 reti e 5 assist.

Camarda, le parole dopo l'Europeo U17

Queste le sue parole dopo la vittoria dell'Europeo U17: "È un’emozione fortissima, siamo contentissimi, questa squadra è una famiglia, diamo tutto l’uno per l’altro e il risultato è una conseguenza di questo. Vincere il torneo era per noi un sogno e un grande obiettivo, esserci riusciti è speciale, reso ancora più bello dall’averlo fatto con la maglia dell’Italia addosso. Dedico questa vittoria e il premio di miglior giocatore alla mia famiglia, alle persone che mi vogliono bene e che ci hanno sostenuto e ovviamente a tutta la squadra, senza cui tutto questo non sarebbe stato possibile".