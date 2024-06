Scamacca, Frattesi e il siparietto dopo Italia-Bosnia: "Non gliela passo più"

L' Italia chiude in crescita l'avvicinamento agli Europei con una vittoria contro la Bosnia . Decisivo il gol di Frattesi: buona partita la sua, ma il centrocampista dell' Inter ha sprecato diverse occasioni. Nel post partita lo ha "sgridato" l'amico Scamacca .

Lo scambio di battute tra Scamacca e Frattesi

Queste le parole dell'attaccante dell'Atalanta ai microfoni di Sky Sport: "A Frattesi ho detto una parolaccia...gli ho dato 2 palle gol e non mi ha fatto neanche un assist. La prossima volta non gliela passo". Poco dopo ha replicato Frattesi: "Ho preso qualche insulto da Scamacca, ha ragione, avrei fatto lo stesso al posto suo, non posso dirgli niente. Si sbaglia, ci sta, poi se sei fortunato te ne capita un'altra".