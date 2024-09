Elezioni Figc, tutti gli scenari: caos A e B, Dilettanti e Lega Pro verso Gravina

I l mare mosso in Serie A e in Serie B agita le acque federali rendendo ancora incerta la navigazione per chiunque sederà sulla poltrona di Via Allegri. Con il passare dei giorni, però, va schiarendosi l’orizzonte elettivo: in entrambe le categorie sarà complicato scegliere un candidato sostenuto trasversalmente dai club. Se questo era e dovrebbe ancora essere il fronte anti-Gravina, insomma, rischia di arrivare all’appuntamento delle votazioni della Figc (inizio 2025) abbastanza disunito. Anche perché diversi club si dicono pronti a sostenere la rielezione di Gravina a prescindere dall’indicazione di voto che arriverà dalle leghe. Viceversa, quelli che fino a oggi sono stati i sostenitori dell’attuale presidente viaggiano verso una comoda conferma e potrebbero “trasportare” questa compattezza nella direzione del Gravina III.

Cosa farà Gravina

Facciamo però un passo indietro: dopo la debacle dell’Europeo, anche a causa di forti pressioni politiche, il 1° luglio Gravina ha indetto le elezioni per il 4 novembre. L’iter legislativo dell’emendamento Mulé, che ha imposto un riequilibrio dei pesi elettivi tra le componenti per dare maggiore spazio ai professionisti (e alla Serie A in particolare), però, ha ribaltato le priorità rendendo impossibile andare al voto con le regole attuali. Così quella data si è trasformata nella prima occasione utile per la modifica dello statuto. Dal 5 novembre Gravina farà la sua mossa pubblica. Nel frattempo, preferisce attendere. Del resto lo scontro istituzionale in estate ha toccato i massimi livelli quando il ministro Abodi ha detto che Gravina vorrebbe farsi da parte e quest’ultimo l’ha smentito. Rifiutando l’idea del passo indietro, Gravina ha tenuto spalancata la porta sulla ricandidatura; anche perché le condizioni per lui sembrano fertili e nell’intervista rilasciata al nostro giornale del 17 agosto ha lasciato intendere, non a caso, che il proprio ciclo non fosse concluso.

I movimenti di Dilettanti e Lega Pro La Lega Dilettanti andrà al voto il 23 settembre e Abete va verso un plebiscito. Prospettiva simile in Lega Pro: Marani viaggia verso una comoda conferma il 2 ottobre, chissà se da candidato unico. Marani e Abete oggi portano in consiglio il 51% dei consensi pro-Gravina. I pesi, come detto, verranno rivisti il 4 novembre, ma quello tra C e LND resta un fronte compatto. Come lo è quello tecnici-calciatori, che senza una modifica della Melandri (i tempi sono stretti...) non potranno scendere in nessun caso sotto il 30% per legge. Nel caso dell’Aic c’è già stata la conferma di Calcagno, attuale vicepresidente federale.