A Coverciano la 6ª edizione dell'Azzurri Partner Cup: 30 squadre al via

FIRENZE - Domani (sabato 14 settembre, ore 10.15), si alzerà il sipario sulla sesta edizione dell' Azzurri Partner Cup , il torneo di calcio a 7 riservato alle squadre delle aziende partner delle Nazionali italiane di calcio: 30 le squadre al via, in rappresentanza di altrettante aziende. Ci sarà anche il Corriere dello Sport, inserito nel gruppo E. Alcune squadre si sono preparate per mesi, avviando selezioni nelle sedi aziendali, altre hanno scelto un ritiro pre-torneo, mentre c’è chi ha preferito affrontare il tutto con maggiore leggerezza. In pole position ci sono, naturalmente, i bicampioni in carica di EY che, dopo aver strappato lo scettro nel 2022 a Poste Italiane (quest'anno assenti), hanno confermato la propria superiorità battendo Eni nella scorsa edizione.

Grande sfida a Coverciano

Le selezioni per formare la rosa di quest'anno si sono svolte sabato 7 settembre a Milano attraverso un torneo al quale hanno preso parte atleti provenienti da ogni parte dello Stivale. La prima parte della giornata gli aspiranti "Magnificent" si sono affrontati sui campi del Centro Sportivo Scarioni, mentre nella seconda si sono fronteggiati con la squadra vincitrice delle ultime due edizioni. Al termine delle selezioni, sono stati convocati i 13 calciatori che rappresenteranno l'azienda al CTF: cinque di loro (Federico Cecchi, Riccardo Di Carlo, Jacopo Mariella, Gabriele Nicastro ed Ettore Steni) sono stati protagonisti di entrambi i successi del 2022 e 2023. Il capitano Vito Pestrichella, uno degli artefici del trionfo di due anni fa, sarà chiamato a guidare un gruppo, che vedrà ben sette new entry in questa edizione: Jacopo Buonafina, Jacopo Carioti, Simone Cimmarusti, Simone Costantini, Matteo Feroni, Micol Murano e Andrea Turconi. In panchina, Fabio Pizzi e Sandro Mazzola, figlio e omonimo del leggendario campione dell'Inter e della nazionale azzurra.

Volkswagen priva di Totti

La squadra di Eni è arrivata ieri a Coverciano per l'ultima rifinitura in vista del torneo di domani, con l'obiettivo di migliorare il 2° posto conquistato lo scorso anno. Il gruppo è composto da personale proveniente dai siti industriali di Sannazzaro, Mantova, Livorno e Gela, oltre che dalle sedi direzionali di San Donato Milanese e Roma, e dalla società Plenitude, parte del gruppo Eni. Anche quest'anno, la guida tecnica è affidata a mister Campagnoli, ex centrocampista con un passato da professionista in Serie C, dove ha indossato la maglia del Pergocrema. Occhi puntati sulla semifinalista del 2023, Volkswagen Italia, che, nonostante abbia perso Francesco Totti come allenatore-giocatore, ha mantenuto in rosa il capocannoniere Luca Pernigotti, autore di 7 reti, lo stesso bottino di Luca Selvaggi di Calia, figlio del campione del Mondo '82 Franco, anch'egli confermato.

Ecco Barzagli, Brambati e Candela

Un'altra squadra da tenere d'occhio è Adidas, eliminata un anno fa da EY ai quarti di finale, dopo aver concluso il proprio girone a punteggio pieno. Tra le sue fila spicca Kevin Cauet, figlio dell'ex centrocampista nerazzurro. Anche quest’anno ci sono tre nomi attesissimi a Coverciano: Andrea Barzagli, campione del mondo 2006, 73 presenze in Nazionale, 8 scudetti con la Juventus e 1 Bundesliga con il Wolfsburg in Germania, tanto per citare una parte del suo palmarès, sarà allenatore-giocatore di Socios; Massimo Brambati, ex di Torino e Bari, Nazionale Under 21 e Olimpica a Seul '88, sarà invece sulla panchina di Armani; e poi, con Trenitalia, ci sarà il "francese di Roma" Vincent Candela, campione del mondo e d'Europa con la Francia tra il 1998 e il 2000, uno scudetto e una Supercoppa con la Roma. Tra le squadre partecipanti alla scorsa edizione, attesa per il team Fileni, che si è allenato sotto la guida del coach Simone Coacci; Football University, che ha una rosa composta da studenti e dipendenti, con una forte rappresentanza femminile; TIM, la cui squadra è stata allestita tramite un contest aziendale; ITA Airways, che unisce personale navigante e staff, tra cui il portiere Biagio Brandi, ingegnere aeronautico ed ex portiere di calcio a 5 tra Serie B e C, Pietro Caldaroni, con un passato nell'Eccellenza laziale, Alessandro Babusci, e Alessandro Topini, pilota A320, cresciuto nelle giovanili della Lazio; Lete, che presenta diverse novità provenienti dal Real Fabriano, Serie C2 Futsal, Angeli di Rosora e Albacina, club di 2ª e 3ª categoria.

Tutti in campo

Tra il serio e il faceto, Valerio Gaviglia, Direttore Media di Sport Network, annuncia piena fiducia nei suoi: "I colleghi sanno che la mancata qualificazione prevede il ritorno a piedi in sede". Ali Lavoro (il motto è "ALI is on fire") schiera l'AD Andrea Lombardi, che pare abbia promesso un viaggio a Ibiza in caso di vittoria. Scopriamo anche le novità di questa sesta edizione. RCS/La Gazzetta dello Sport scenderà in campo con una squadra composta da giornalisti e professionisti dell'area digital marketing, guidata dal capitano (e PM di Fantacampionato) Francesco Dettori. Attenzione all'ultimo arrivato, Alessio Cellana. I calciatori di Peroni provengono da diversi contesti: alcuni dall'headquarter di Roma, altri dagli stabilimenti di Padova e Bari. Tra i possibili protagonisti, occhi puntati su Diego Daoud Aguilar, in passato tra i pali del Lugano, nella massima serie svizzera. La squadra, capitanata da Valerio Tumminello, è già da ieri a Coverciano. Kama Sport avrà al seguito anche una mental coach, Serena Iovino. RE/MAX si presenta con un Mancini in panchina: è Emiliano, però, e non Roberto. In campo, alcuni ex calciatori di Serie C: Pietro Boccolo, Attilio Carpentieri, Andrea Celesti e Davide Loasses. Con loro anche Annika Bresciani, che fa parte della NAI (Nazionale Agenti Immobiliari). La rosa di Prometeon Tyre Group è il risultato di un processo che ha coinvolto più di 300 persone, con un’estrazione finale per scegliere i giocatori. La squadra di Technogym è formata da personale della sede di Cesena, ma non solo. Saranno 7 le calciatrici in campo: Annika Bresciani (RE/MAX), Francesca Tufaro e Bianca Maria Sibillo (Prometeon), Vitalba Scarpetta (Technogym), Alice Ascoli e Francesca Acerbo Pennino (Football University), Valentina Zini (Vivaticket). Negli anni scorsi, la migliore performance resta quella di Maria Colombo, che nel 2022 ha vinto il torneo con EY, firmando 3 reti decisive per la conquista del trofeo.

Azzurri Partner Cup, i gironi

Girone A: Würth Modyf, ENI, TIM, Prometeon, TechnoGym.

Girone B: Calia Italia, Adidas, Fileni, Deliveroo, Ali Lavoro.

Girone C: Würth, EY, Kama, Esselunga, Socios.com.

Girone D: Lete, Volkswagen, Peroni, Conte.it, Vivaticket.

Girone E: Armani, ReMax, Trenitalia, TeamSystem, Sport Network.

Girone F: Fonzies, Football University, ITA Airways, Telepass, La Gazzetta dello Sport.