L'Italia di Spalletti all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: il bel gesto della Nazionale

Una delegazione della Nazionale italiana ha fatto visita all' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù . Foto, autografi e sorrisi per i piccoli pazienti. Gravina, Brunelli, Spalletti, Donnarumma, Calafiori, Raspadori e Buffon hanno visitato i reparti di Nefrologia, Cardiologia e Pediatria Generale.

La Nazionale all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Gigi Buffon si è anche rimesso i guantoni per parare i rigori dei bambini tra i pali di una mini-porta. Queste le parole del presidente della Federazione Gravina sull'incontro: “È sempre una grandissima emozione fare visita ai piccoli pazienti, sono loro a donarci la forza e non viceversa. Nel percorso di sostenibilità sociale della FIGC, la collaborazione con il Bambino Gesù rappresenta un punto di riferimento di grande valore. Grazie a esperienze come questa gli Azzurri diventano più forti”. Due giorni fa sette bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con disabilità neuromotoria e con deficit funzionale degli arti superiori e/o inferiori avevano fatto visita agli azzurri a Coverciano.