Nations League, si accorcia la classifica: l'Italia si qualifica se...

Le combinazioni possibili

Strada che resta in discesa per l'Italia verso il passaggio alla fase ad eliminazione diretta, anche se a questo punto dovrà attendere la prossima sosta di novembre e i risultati delle altre per definire la classifica finale. Di certo il pari dell'Olimpico ha rimesso in carreggiata un Belgio in crisi di identità ed ora pronto a giocarsi il tutto per tutto nel mini-girone di ritorno. Intanto gli Azzurri dovranno battere Israele e tifare per un pari tra francesi e belgi per tornare ad allungare in vista poi del doppio impegno di novembre, quando potrebbero bastare anche due pari per avere la certezza della qualificazione.