Bonucci entra nel Club Italia come allenatore-assistente dell'Under 20

Leonardo Bonucci entra nel Club Italia e si avvia alla carriera di allenatore. La Figc ha appena ufficializzato la notizia. L’ex difensore centrale della Juventus e della Nazionale entra nello staff dell’Under 20 come assistente di Bernardo Corradi . Gli azzurrini sono già qualificati e il prossimo anno parteciperanno al Mondiale di categoria in Cile . Due anni fa, nell’ultima edizione in Argentina, l’Under 20 (all’epoca allenata da Nunziata) si piazzò seconda perdendo la finale contro l’Uruguay. Il presidente federale Gravina ha celebrato l’ingresso di Bonucci nel Club Italia . Leo, campione d’Europa a Wembley nel 2021, è stato uno dei grandi capitani azzurri: 121 presenze in Nazionale, quarto “all time” dietro a Buffon (176), Cannavaro (136), Paolo Maldini (126) e davanti a Chiellini (117 come De Rossi ), suo partner di sempre in bianconero e con la maglia dell’Italia.

Italia, le prime parole di Bonucci

“Sono orgoglioso di accettare la proposta del presidente Gravina e pronto per questa esperienza – dichiara Bonucci – tornare a vestire l’azzurro sarà davvero emozionante. È il momento per me di osservare, studiare e imparare. La possibilità di farlo accanto ad una grande persona e ad un mister che ha già tanto lavoro alle spalle con i ragazzi come Bernardo Corradi, ed al suo staff, mi permetterà di unire conoscenze personali ed esperienze alla visione di nuovi giovani azzurri, nella speranza di vederli realizzare il loro sogno. In questo percorso, non mancheranno quei valori che mi hanno permesso di fare una grande carriera: umiltà, lavoro, spirito di gruppo e di sacrificio. Grazie ancora al presidente e al mister per questa grande opportunità”. “Leonardo torna a casa – afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina – lo fa in un ruolo diverso, ma con lo stesso entusiasmo e lo stesso amore di sempre per la maglia azzurra. Come abbiamo già fatto con Daniele De Rossi, siamo felici di poter offrire un’opportunità di maturazione ai campioni azzurri che intraprendono la carriera di allenatore. Sono convinto che Leo possa crescere molto in azzurro e, allo stesso tempo, possa offrire un importante contributo alla costruzione della cantera di allenatori federali. Il progetto di rafforzamento del Club Italia continua attraverso il coinvolgimento di professionalità e personalità di grande spessore, convinti, come siamo, del prezioso contributo che ex atleti di così alto livello possono offrire”.