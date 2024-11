"L'Italia punta su Cherki: ecco perché può vestire la maglia azzurra"

"Cherki potrebbe giocare con l'Italia": l'indiscrezione

Il talento classe 2003 del Lione è in possesso della doppia cittadinanza franco-algerina, ma la Figc vorrebbe sfruttare le origini pugliesi della nonna paterna del giocatore per portarlo a giocare con gli Azzurri. Stando a quanto riferito dalla testata francese RMC Sport, ci sarebbe stato un contatto diretto tra la Federcalcio e l'entourage del giocatore in occasione dell'amichevole tra Italia e Francia U21. Partita dove proprio Cherki aveva segnato il primo gol che aveva lanciato la rimonta dei francesi. Le parti starebbero intensificando i contatti per verificare la fattibilità dell'operazione. 20 presenze con l'U21, ma mai nessuna nella maggiore, e l'Italia sembra voler provare a sfilare un gioiellino alla Francia.