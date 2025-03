Italia, una squadra con lo spirito giusto

L'abbiamo persa per centimetri, quelli che sono mancati nelle quattro palle-gol che abbiamo costruito ma soprattutto quelli che i tedeschi hanno sfruttato per segnare le due reti e per metterci in difficoltà sui calci d’angolo e sui calci di punizione laterali. Due gol di testa, il primo di Kleindienst (194 centimetri), il secondo di Goretzka (190), in area arrivavano armadi a quattro ante come Rüdiger (190) e Tah (195). I tedeschi palleggiavano, ma