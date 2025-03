Clamoroso errore dell'Italia e gol assurdo della Germania: Musiala beffa Donnarumma

Ha dell'incredibile il secondo gol subito dall' Italia contro la Germania nei quarti di finale di Nations League : dopo un bel salvataggio in calcio d'angolo di Donnarumma su un colpo di testa di Kleindienst , tutta la squadra azzurra è andata a lamentarsi con l'arbitro Marciniak , dando le spalle all'azione da corner. Nel frattempo Kimmich non ha perso tempo, battendo subito il calcio d'angolo.

Germania-Italia, gol grottesco subito dagli Azzurri: cosa è successo

Il pallone è arrivato a Musiala, liberissimo, che ha insaccato senza problemi il gol del 2-0 mentre tutta l'Italia era distratta a protestare con il direttore di gara. Un gol grottesco, che anche la regia si era inizialmente perso. Per la Nazionale di Luciano Spalletti è l'ennesimo gol subito da palla inattiva, anche se questo non c'entra con marcature o schemi, ma bensì con il fattore della concentrazione.

Germania dominante contro l'Italia

L'Italia, che all'andata aveva perso 2-1 al Meazza, è già sotto di 3-0 in terra tedesca: in gol appunto Musiala (36'), Kimmich su rigore (30') e Kleindienst (45') per un totale on aggregata di 5-1 per la Germania.