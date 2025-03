Italia Under 19, niente Europeo: la Spagna vince il girone di Elite Round

L'Italia Under 19 di Alberto Bollini manca la qualificazione al prossimo Europeo di categoria, non riuscendo a centrare il primo posto nel girone di ferro dell' Elite Round , torneo organizzato dalla UEFA all'alba della prestigiosa competizione continentale. Pur essendo imbattuti, gli azzurrini non si qualificano per la fase finale della kermesse in programma in Romania dal 13 al 26 giugno 2025. Sospesa per nebbia al minuto 69 la sfida contro la Francia, poi completata dopo oltre un'ora di sospensione.

Italia Under 19, niente Europeo: la Calabria non sorride a Bollini

Niente Europeo per l'Italia Under 19 di Alberto Bollini, che chiude alle spalle della Spagna, capace di vincere le partite con Francia e Lettonia, mettendo a referto sette punti in tre apparizioni. Camarda e compagni pagano a caro prezzo i due pareggi beffa contro la selezione lettone, all'esordio (1-1), e i pari età delle Furie Rosse (2-2) nel secondo incontro disputato in Calabria, regione che ha ospitato questo torneo di Elite Round di qualificazione al prossimo Europeo U19. Positive le prestazioni di Ekhator e Liberali, che hanno realizzato ben due gol in questa mini-competizione. Bene Camarda contro la Francia, così come il talentuoso Venturino, tra le note liete nel trittico di partite giocate dall'Italia, fermata per oltre un'ora dalla nebbia al "Ceravolo" di Catanzaro sul parziale di 2-0, per effetto delle reti del ragazzo scuola Milan e dello stesso Ekhator. A staccare il pass per l'Europeo di categoria è la Spagna, che sarà protagonista del sorteggio in calendario a Bucarest il 15 aprile.