Ranieri ct dell'Italia, il nodo dell'eventuale doppio incarico. Cosa sta succedendo

Claudio Ranieri e la Nazionale fanno un altro passo in avanti verso il sì. Le percentuali aumentano rispetto a ieri. Le trattative proseguono anche se la fumata bianca ancora non c'è, né può esserci. Ci vorranno giorni visto che almeno fino all'1 luglio Ranieri non si svincolerà dalla Roma. Ci sono però dei segnali che vanno verso un possibile accordo tra l'allenatore della Roma dell'ultima stagione e la Federazione.

Ranieri in Nazionale, qual è la situazione

Ranieri ha dato la sua disponibilità ma ci sono ancora i contratti da stilare, quindi sarà necessario continuare a discutere. E poi c'è, ovviamente, il ruolo da senior advisor che Ranieri ha già cominciato a ricoprire con la Roma. In attesa di un confronto con la dirigenza giallorossa, per la Nazionale il doppio in carico non sarebbe incompatibile (visto che il tecnico ha un contratto da consulente con i Friedkin e non con il club capitolino). Tutto lascia pensare dunque che Ranieri finirà sulla panchina azzurra. Per le certezze, però, si dovrà ancora aspettare.