Gattuso a un passo dall'Italia, contatti in corso con Gravina

Contatti in corso.. L’ex tecnico di Milan e Napoli, dopo il no di Ranieri, è il grande favorito per la panchina dell’Italia. Gravina sembra orientato sul suo profilo, caldeggiato anche da Buffon, uno dei leader dei campioni del mondo del 2006. L’incontro, in località segreta, potrebbe essere in corso o avverrà nelle prossime ore. La Figc, per prudenza e motivi di riservatezza, non conferma il vertice,, sempre più vicino alla panchina della Nazionale. Quasi certamente prenderà il posto di Luciano Spalletti. Un uomo di personalità per scuotere lo spogliatoio azzurro. Si attendono sviluppi in 24-48 ore.