"Gattuso nuovo allenatore dell'Italia": l'indiscrezione arriva proprio da papà Franco

Gattuso a un passo dalla "fumata bianca" e quindi diventare nuovo allenatore dell'Italia. Sono giorni frenetici Figc, dove si lavora costantemente per chiudere il prima possibile il rebus della panchina azzurra, dopo l'esonero di Spalletti e con la qualificazioni al Mondiale di calcio 2026 ancora in ballo. Il presidente Gravina e Rino si sono sentiti più volte e sembra che non ci siano ostacoli per l'annuncio del campione del mondo del 2006 come nuovo commissario tecnico della Nazionale: l'ufficialità dovrebbe infatti arrivare nei primi giorni della prossima settimana. Ma una prima conferma è arrivata a sorpresa anche dalla famiglia di Ringhio.