Gattuso nuovo ct dell’Italia: è ufficiale, tutte le dichiarazioni

Gravina: "Per Gattuso l'azzurro è come una seconda pelle"

Attraverso il sito ufficiale della Figc, il presidente Gabriele Gravina ha commentato: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

Gattuso, missione Mondiale 2026

Toccherà, dunque, a Gattuso cercare di compiere la missione di portare l'Italia al Mondiale 2026 dopo l'amarissimo esordio nelle Qualificazioni, coinciso con la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, che è costata la panchina a Spalletti, e la vittoria per 2-0 contro la Moldovia. Il primo appuntamento valido per il gruppo I è in programma venerdì 5 settembre alle 20:45 in casa contro l'Estonia, lunedì 8 settembre appuntamento in trasferta contro Israele. C'è da scongiurare lo spettro della terza mancata partecipazione consecutiva alla competizione iridata.