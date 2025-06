La prima di Gattuso: la vita in diretta

Quasi un'ora di diretta su Raidue come neppure la Meloni o in passato Mario Draghi: la giornata e il palinsesto vuoti si prestavano. Gattuso se l'è cavata benone, toni bassi, la giusta misura nelle risposte, un filo di emozione, l'evidente orgoglio, rivelazioni minime (sulle 35 telefonate fatte, Chiesa incluso, Acerbi escluso) e una battuta sul nuovo sé stesso che adesso punta sul gioco, non solo sulla grinta, e non darebbe mai una maglia al vecchio sé stesso produttore di disordine tattico.