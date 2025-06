Italia, il calendario degli Azzurri di Gattuso per centrare il Mondiale

Italia, i prossimi impegni della Nazionale

Le prossime sfide metteranno alla prova la solidità della squadra azzurra di Gattuso, subentrato a Spalletti in panchina, a partire dalla doppia sfida contro l’Estonia e il doppio confronto con Israele. In programma anche la trasferta insidiosa in Moldova e il match casalingo contro la Norvegia, probabilmente decisivo per il primato nel girone.

Il calendario dell'Italia di Gattuso