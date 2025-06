Italia–Estonia, biglietti in vendita: prezzi a partire da 20 €

La vendita dei tagliandi e la sfida contro l’Estonia

L’Italia tornerà a giocare nella città orobica a quasi cinque anni di distanza dal pareggio con i Paesi Bassi (1-1, gol di Lorenzo Pellegrini) dell’ottobre 2020 in un match valido per il girone di UEFA Nations League. I biglietti, già in vendita presso i centri autorizzati Vivaticket e online, partono da 20 euro. Non solo: tante promo per under 18, under 12 e famiglie. Sul sito della FIGC tutte le informazioni utili.