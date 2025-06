Corradi saluta la Nazionale: "Otto anni di amore e passione"

Il messaggio di Corradi

In seguito, il lungo messaggio pubblicato da Bernardo Corradi: "E’ qualche giorno che penso a come riuscire a tradurre in parole 8 anni di amore e passione di lavoro e divertimento, di vittorie e sconfitte, di delusioni e confronti, di crescita e conquiste, di amicizia e tanto altro . Credo che a volte basti guardare quegli occhi, quei sorrisi, quegli abbracci. Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso meraviglioso durante il quale ho avuto l’onore di cantare l’inno nazionale a squarciagola rappresentando il mio Paese in giro per il mondo. Forza Azzurri... sempre". Corradi in Nazionale dal 2017 ha ricoperto il ruolo di vice sia nell'u-17 che nell'u-19, per poi diventare commissario tecnico - in ordine cronologico - di u-16, u-18, u-17, u-19 e dal 2024 dell'u-20.