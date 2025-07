Italia, Gattuso e il suo staff a Coverciano: tutti i nomi da Riccio a Bonucci

Gattuso e il suo staff a Coverciano. Vertice azzurro tra oggi e domani in attesa delle prime due partite, valide per le qualificazioni al Mondiale 2026, sulla panchina della Nazionale: venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia e lunedì 8 settembre in campo neutro a Debrecen (Ungheria) contro Israele.