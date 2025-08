Italia-Israele, parte la prevendita dei biglietti: tutte le info per le qualificazioni mondiali

Parte la prevendita per i biglietti di Italia-Israele , partita valida per il girone di qualificazione al Mondiale del 2026. Sarà la terza sfida casalinga degli Azzurri nel girone dopo la vittoria a Reggio Emilia contro la Moldova e quella contro l'Estonia, in programma il 5 settembre. Italia-Israele si giocherà martedì 14 ottobre alle 20:45 allo Stadio Friuli di Udinese, a un anno esatto dall'ultima sfida tra le due nazionali in Nations League (4-1 per gli Azzurri).

Italia-Israele, le info sui biglietti

Sul sito della Figc si legge che "i biglietti possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari". I prezzi base, senza ridotto, sono di 50 euro per la Tribuna Centrale, 30 per la Laterale, 35 per i Distinti e 14 per le curve. Quella del 14 ottobre sarà la quarta sfida per Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana, sulla quale esordirà il prossimo 9 settembre contro l'Estonia. L'Italia giocherà a Udine per l'undicesima volta nella storia: il bilanco finora è di 8 vittorie e 2 scontitte, con 21 gol fatti e tre subiti.