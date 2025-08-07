Gattuso fa visita alla Lazio, Sarri a colloquio privato con il ct e in campo con Buffon

Gennaro Gattuso ha fatto visita alla Lazio di Maurizio Sarri . Accompagnato dal capo delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci , il commissario tecnico della Nazionale prosegue le visite nei ritiri dei club di Serie A . Un tour che lo ha portato in meno di due settimane già ad assistere alla preparazione di Roma , Juventus , Inter , Cagliari e Bologna . Gattuso è stato accolto a Formello dal direttore sportivo Angelo Fabiani e dal club manager Alberto Bianchi e, dopo un primo scambio di saluti con l'allenatore laziale e tutti i calciatori, ha assistito alla sessione di allenamento dei biancocelesti.

Gattuso, prosegue la marcia di avvicinamento a Italia-Estonia

In vista dell'inizio del ritiro a Coverciano per la preparazione della gara di qualificazione ai Mondiali contro l'Estonia, in programma a Bergamo il prossimo 5 settembre, l'intenso programma delle visite alle squadre di Serie A prosegue domani, 8 agosto, con il Sassuolo. Mentre mercoledì 13 agosto, Gattuso farà visita prima al centro sportivo dell'Udinese e poi, in serata, sarà allo stadio 'Friuli' di Udine per la gara di UEFA Super Cup tra Paris Saint-Germain e Tottenham.

Sarri a colloquio privato con Gattuso e poi in campo con Buffon

Sarri ha parlato prima dell'allenamento in solitudine, nel suo ufficio, con Gattuso e durante la prima parte dell'allenamento si è intrattenuto a lungo con Buffon, allenato come Bonucci, alla Juve nella stagione 2019/20. Il comunicato della Lazio: "Gennaro Gattuso fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri. Accompagnato dal Capo Delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, il commissario tecnico della Nazionale ha proseguito a Formello le visite nei ritiri dei Club di Serie A, un tour che l’ha portato in meno di due settimane già ad assistere alla preparazione di diverse squadre di Serie A. Gattuso è stato accolto a Formello dal Direttore Sportivo Angelo Fabiani e del Club Manager Alberto Bianchi e, dopo un primo scambio di saluti con l’allenatore laziale e tutti i calciatori, ha assistito alla sessione di allenamento dei biancocelesti".