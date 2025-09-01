Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Estonia, attesa per l'esordio di Gattuso: Bergamo verso il sold out

Cresce l'interesse per la prima del nuovo ct azzurro. La Nazionale impegnata nelle qualificazioni al Mondiale
Italia-Estonia, attesa per l'esordio di Gattuso: Bergamo verso il sold out© LAPRESSE
1 min
Grande attesa per la prima di Gennaro Gattuso come nuovo ct della Nazionale. L'Italia affronterà venerdì 5 settembre l'Estonia. gara valida per le qualificazioni al Mondiale. A Bergamo si viaggia verso il tutto esaurito: per il ritorno della Nazionale nella cità orobica (l'ultima volta fu cinque anni fa) sono stati venduti più di 18.000 biglietti.

Italia, altri 800 biglietti disponibili

La Figc ha annunciato che, a partire da oggi, verranno messi  in vendita altri 800 tagliandi di Curva Sud, acquistabili al prezzo di 20 euro (5 euro per gli Under 12) presso i centri autorizzati. L'Italia, dopo le prime due gare, si trova a due punti in classifica, dopo il pesante ko con la Norvegia (3-0) e il successo casalingo (2-0) con la Moldavia. 

