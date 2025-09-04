Scamacca lascia il ritiro dell'Italia a Coverciano: salterà Estonia e Israele

Ha stretto i denti ma alla fine Gianluca Scamacca non ce l'ha fatta. L'attaccante dell'Atalanta ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale a Coverciano per un problema fisico e quindi non ci sarà nelle prossime due gare di qualificazioni in vista dei Mondiali 2026, contro Estonia e Israele. Scamacca non ha pienamente recuperato dal risentimento al collaterale del ginocchio, già accusato prima dell'arrivo al Centro Tecnico Federale, risultando quindi indisponibile nell'ultimo allenamento di rifinitura dell'Italia di questa mattina delle 11.30. Dopo aver salutato il ct Rino Gattuso e il resto del gruppo azzurro, è andato via prima della partenza in aereo fissata per oggi pomeriggio verso Bergamo, dove domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) gli Azzurri affronteranno l’Estonia nel terzo incontro del girone di qualificazione al Mondiale.