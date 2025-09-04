Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Addio a Giorgio Armani, il ricordo speciale prima di Italia-Estonia e l'omaggio del presidente Gravina

Il celebre stilista e patron della Olimpia Milano è scomparso all'età di 91 anni. Domani allo Stadio di Bergamo una dedica prima della partita della Nazionale
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

L'Italia piange la scomparsa di Giorgio Armani. Il celebre stilista e patron dell'Olimpia Milano è scomparso all'età di 91 anni, come annunciato dal gruppo Armani in una nota. La Federcalcio si è subito mobilitata per omaggiarlo già domani, venerdì 5 settembre, prima della sfida tra Italia ed Estonia.

Armani ricordato prima di Italia-Estonia

Giorgio Armani sarà infatti ricordato allo Stadio di Bergamo prima del fischio d'inizio del match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Da sempre Giorgio Armani è stato vicino al mondo dello sport: ha disegnato per la Nazionale italiana di calcio le divise del Mondiale del 1994, mentre nel 2019 Emporio Armani è diventato Fashion & Luxury Outfitter della Figc e continua ancora oggi a vestire la Nazionale maggiore, la Nazionale Femminile e l'Under 21 azzurre.

Gravina: "Contributo illuminante, lo ringrazio ancora"

Si unisce nel cordoglio anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina: "La scomparsa di Giorgio Armani è una grave perdita per l’Italia  il suo contributo illuminante e appassionato nel campo della moda, così come in quello dello sport, rappresenta un vero e proprio orgoglio nazionale. Mi sento di ringraziarlo nuovamente, come ho fatto quando ha deciso di vestire le Nazionali azzurre di calcio, per ciò che ha realizzato in tutta la sua vita. Con la sua arte e la sua profonda dedizione al lavoro, ha incarnato l’ispirazione a migliorarsi giorno dopo giorno, puntando sempre all’eccellenza, che per lui ha rappresentato una splendida ossessione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

L'Italia piange Giorgio ArmaniGiorgio Armani morto a 91 anni