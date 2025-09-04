L'Italia piange la scomparsa di Giorgio Armani . Il celebre stilista e patron dell'Olimpia Milano è scomparso all'età di 91 anni, come annunciato dal gruppo Armani in una nota. La Federcalcio si è subito mobilitata per omaggiarlo già domani, venerdì 5 settembre, prima della sfida tra Italia ed Estonia .

Armani ricordato prima di Italia-Estonia

Giorgio Armani sarà infatti ricordato allo Stadio di Bergamo prima del fischio d'inizio del match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Da sempre Giorgio Armani è stato vicino al mondo dello sport: ha disegnato per la Nazionale italiana di calcio le divise del Mondiale del 1994, mentre nel 2019 Emporio Armani è diventato Fashion & Luxury Outfitter della Figc e continua ancora oggi a vestire la Nazionale maggiore, la Nazionale Femminile e l'Under 21 azzurre.

Gravina: "Contributo illuminante, lo ringrazio ancora"

Si unisce nel cordoglio anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina: "La scomparsa di Giorgio Armani è una grave perdita per l’Italia il suo contributo illuminante e appassionato nel campo della moda, così come in quello dello sport, rappresenta un vero e proprio orgoglio nazionale. Mi sento di ringraziarlo nuovamente, come ho fatto quando ha deciso di vestire le Nazionali azzurre di calcio, per ciò che ha realizzato in tutta la sua vita. Con la sua arte e la sua profonda dedizione al lavoro, ha incarnato l’ispirazione a migliorarsi giorno dopo giorno, puntando sempre all’eccellenza, che per lui ha rappresentato una splendida ossessione”.