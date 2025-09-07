L'Italia verso la sfida con Israele: la lezione video e i dubbi di Gattuso

DEBRECEN (dall’inviato) - Una lunga sessione tattica al video ha proiettato gli azzurri verso Debrecen, decisiva per riprendersi il secondo posto nel girone. Gattuso aveva parlato di Israele nel post-partita a Bergamo. «Hanno qualità e giocatori di livello da centrocampo in su. Non hanno paura di palleggiarti in faccia, li conosciamo perché ci ha giocato due volte Spalletti l’anno scorso e non sono state partiti facili. Bisogna rispettarli». Nell’allenamento di Coverciano sono stati risparmiati gli undici titolari impiegati con l’Estonia, gli altri hanno lavorato a tempo pieno. Non sono segnalati problemi di ordine fisico. Bastoni, ammonito a Bergamo, entra nell’elenco dei diffidati con Frattesi. Rino pensava al 4-4-2 per l’esordio, difficile lo riproponga, si balla tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 senza trascurare possibili accorgimenti: Kean a sinistra con un mediano o Cambiaso “alto”, ma lo juventino e Raspadori sono entrati benissimo. Molto dipenderà dal recupero di Dimarco e di altri azzurri. Oggi (11,30) rifinitura, alle 16,30 il charter verso l’Ungheria.