Dove vedere Italia-Cuba al Mondiale Under 20 in tv? Sky o Rai, orario

CUBA U20 (4-3-3): Hodelin; Casanova, Pinillo, Perez, Mena; Torres, Vega, Campos; Quinones, Raballo, Castaner. Ct.: Pereira.

Nunziata perde Amey

Wisdom Amey, difensore del Bologna classe 2005 attualmente in prestito alla Pianese, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale Under 20 di Carmine Nunziata, impegnata in Cile per il Mondiale di categoria. Il giovane centrale si è infortunato durante la partita d’esordio, vinta 1-0 dagli Azzurrini contro l’Australia a Valparaíso, e nei prossimi giorni farà rientro in Italia per sottoporsi alle cure e al percorso di recupero con il club rossoblù.