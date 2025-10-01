Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Italia-Cuba al Mondiale Under 20 in tv? Sky o Rai, orario

Tutto sulla partita del Mondiale di categoria che si sta svolgendo in Cile: le possibili formazioni di Nunziata e Pereira
Dove vedere Italia-Cuba al Mondiale Under 20 in tv? Sky o Rai, orario© LAPRESSE
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la vittoria contro l'Australia nel Mondiale Under 20, l'Italia del commisario tecnico Carmine Nunziata affronterà Cuba nella seconda giornata del girone D.

Italia-Cuba Under 20, l'orario

Italia-Cuba si disputerà oggi, domenica 1 ottobre, alle ore 22 (ora italiana) all'Estadio Elias Figueroa Brander di Valparaiso in Cile.

Dove vedere Italia-Cuba Under 20 in diretta tv

Italia-Cuba Under 20 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.

Italia-Cuba Under 20, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Rai Paly e Fifa+. Le omonime applicazioni mobile sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le probabili formazioni di Italia-Cuba

ITALIA U20 (4-2-3-1): Seghetti; Emanuel, Corradi, Kofler, Cama; Sala, Riccio; Sardo, Liberali, Romano; Iddrissou. Ct: Nunziata.

CUBA U20 (4-3-3): Hodelin; Casanova, Pinillo, Perez, Mena; Torres, Vega, Campos; Quinones, Raballo, Castaner. Ct.: Pereira.

Nunziata perde Amey

Wisdom Amey, difensore del Bologna classe 2005 attualmente in prestito alla Pianese, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale Under 20 di Carmine Nunziata, impegnata in Cile per il Mondiale di categoria. Il giovane centrale si è infortunato durante la partita d’esordio, vinta 1-0 dagli Azzurrini contro l’Australia a Valparaíso, e nei prossimi giorni farà rientro in Italia per sottoporsi alle cure e al percorso di recupero con il club rossoblù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

