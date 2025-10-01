Dove vedere Italia-Cuba al Mondiale Under 20 in tv? Sky o Rai, orario

Dopo la vittoria contro l'Australia nel Mondiale Under 20, l'Italia del commisario tecnico Carmine Nunziata affronterà Cuba nella seconda giornata del girone D.
Italia-Cuba Under 20, l'orario
Italia-Cuba si disputerà oggi, domenica 1 ottobre, alle ore 22 (ora italiana) all'Estadio Elias Figueroa Brander di Valparaiso in Cile.
Dove vedere Italia-Cuba Under 20 in diretta tv
Italia-Cuba Under 20 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.
Italia-Cuba Under 20, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Rai Paly e Fifa+. Le omonime applicazioni mobile sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.
Le probabili formazioni di Italia-Cuba
ITALIA U20 (4-2-3-1): Seghetti; Emanuel, Corradi, Kofler, Cama; Sala, Riccio; Sardo, Liberali, Romano; Iddrissou. Ct: Nunziata.
CUBA U20 (4-3-3): Hodelin; Casanova, Pinillo, Perez, Mena; Torres, Vega, Campos; Quinones, Raballo, Castaner. Ct.: Pereira.
Nunziata perde AmeyWisdom Amey, difensore del Bologna classe 2005 attualmente in prestito alla Pianese, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale Under 20 di Carmine Nunziata, impegnata in Cile per il Mondiale di categoria. Il giovane centrale si è infortunato durante la partita d’esordio, vinta 1-0 dagli Azzurrini contro l’Australia a Valparaíso, e nei prossimi giorni farà rientro in Italia per sottoporsi alle cure e al percorso di recupero con il club rossoblù.
