L'Italia fuori dal Mondiale, Gravina svela un retroscena: "Un incubo notturno, ho chiamato Gattuso e..."

“Ho chiamato Rino Gattuso e gli ho detto: Rino ho dormito male, ho avuto un incubo, dimmi qualcosa di positivo così recuperiamo subito la giornata. Lui mi ha tranquillizzato e poi ho vissuto una buona giornata”. Il presidente della Figc Gabriele Gravina racconta il suo incubo notturno, legato alle prossime sfide della Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali. All'interno del podcast Sette Vite, il numero uno della Federcalcio ha parlato degli impegni degli azzurri, delle polemiche relative alla sfida con Israele e della sua esperienza nel mondo del calcio.