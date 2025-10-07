L'Italia può ancora sperare di andare direttamente al Mondiale? Cosa deve succedere prima della Norvegia

Può l'Italia qualificarsi direttamente per il Mondiale americano senza passare per i playoff? Difficile, molto difficile. Non a caso Buffon ha detto: "Al 90% li faremo". Onesto. Ma l'Italia ha davvero la possibilità di evitarli? Sì. Al tempo stesso, però, potrebbe addirittura restar fuori da tutto. E sarebbe un disastro senza precedenti. Vediamo, nel dettaglio, tutti i calcoli. Partendo da una certezza: se l'Italia vince tutte le partite che le restano (Estonia, Israele, Moldavia e Norvegia) è sicura almeno degli spareggi. Ai playoff parteciperanno le 12 seconde dei gironi e le 4 squadre meglio posizionate nei gironi di Nations League (che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al primo o secondo posto). Le 16 squadre saranno sorteggiate in 4 distinti percorsi di spareggio che prevedono una semifinale e una finale