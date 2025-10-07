L'Italia può ancora sperare di andare direttamente al Mondiale? Cosa deve succedere prima della Norvegia

Può l'Italia qualificarsi direttamente per il Mondiale americano senza passare per i playoff? Difficile, molto difficile. Non a caso Buffon ha detto: "Al 90% li faremo". Onesto. Ma l'Italia ha davvero la possibilità di evitarli? Sì. Al tempo stesso, però, potrebbe addirittura restar fuori da tutto. E sarebbe un disastro senza precedenti. Vediamo, nel dettaglio, tutti i calcoli. Partendo da una certezza: se l'Italia vince tutte le partite che le restano (Estonia, Israele, Moldavia e Norvegia) è sicura almeno degli spareggi. Ai playoff parteciperanno le 12 seconde dei gironi e le 4 squadre meglio posizionate nei gironi di Nations League (che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al primo o secondo posto). Le 16 squadre saranno sorteggiate in 4 distinti percorsi di spareggio che prevedono una semifinale e una finale
Italia, la situazione del girone di qualificazione Mondiale
In testa al gruppo dell'Italia c'è la Norvegia con 15 punti, sei in più dell'Italia ma con una partita in più. Seguono l'Italia (9 punti in 4 partite) e Israele (sempre 9 ma in 5 sfide). Quindi: Norvegia e Israele hanno altre tre partite da giocare, l'Italia quattro. Tutto può ancora succedere, ma per andare al Mondiale direttamente Gattuso e gli Azzurri devono vincere sempre e sperare che Haaland e compagni, prima dello scontro diretto del 16 novembre a San Siro, perdano in casa contro Israele o Estonia. Un passo falso ad oggi difficile da immaginare. La prima partita si giocherà sabato 11 ottobre alle 18, l'Italia invece scenderà in campo a Tallin alle 20.45, a risultato dei norvegesi già sicuro. Il 14 ottobre, a Udine, per gli Azzurri c'è Israele, mentre la Norvegia riposerà. Vincere sarebbe fondamentale: terrebbe dietro definitivamente Israele, consentirebbe di accorciare sulla Norvegia.
Italia-Norvegia a San Siro, cosa può succedere prima
A novembre, poi, si torna in campo il 13: la Norvegia ospita alle 18 l'Estonia (3 punti finora), alle 20.45 l'Italia gioca in trasferta contro la Moldavia, ferma a quota zero. Il 16, poi, lo scontro diretto mentre Israele se la vedrà con la Moldavia. In contemporanea. Impossibile, quindi, fare calcoli. Anche perché gli unici che si potrebbero fare sembrano proibitivi. In caso di arrivo a pari punti conterà la differenza reti. Ad ora la Norvegia è a +21, l'Italia a +5. Praticamente impossibile recuperare.