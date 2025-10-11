L’Italia può ancora evitare i pericolosi playoff per i Mondiali: le possibili combinazioni

Vincere con Estonia e Israele per blindare i playoff

Gattuso non si perderà in calcoli. Ha un solo obiettivo: vincere, evitando la trappola di Tallinn. Non è una partita scontata. All’Italia ha chiesto di proseguire nel solco tracciato un mese fa, cancellando gli errori e le omissioni di Debrecen. Largo al doppio 9, perché sarebbe assurdo separare Kean e Retegui. L’intesa spontanea tra due centravanti così forti vale un’assicurazione sul futuro. Bisognerà aggiungere altre garanzie, in primis la responsabilità civile, pardon difensiva. Se vogliamo andare avanti, quanto è stato concesso in Ungheria agli israeliani non potremo più permettercelo. Va trovato l’equilibrio per coniugare le due punte con la difesa a quattro. A Udine, invece, è annunciata la svolta del 3-5-2. Comunque vada a finire oggi a Oslo, le partite con Estonia e Israele hanno un notevole peso specifico. L’Italia deve mettere al sicuro la partecipazione ai playoff e cominciare a prepararsi nel modo giusto per i 180 minuti da dentro o fuori di fine marzo. Due aspetti ci rincuorano osservando il lavoro del ct. Si percepisce la sintonia con il gruppo. Neppure è banale la flessibilità tattica del nuovo corso. Va bene l’organizzazione, ma contano i giocatori e soprattutto si può cambiare, adattarsi ogni volta, variando in base alle necessità. In Nazionale si fa così e funziona. Lo racconta la nostra storia. Bearzot e Lippi ce lo hanno insegnato.