Dove vedere Estonia-Italia in tv? Sky o Rai, orario

Quarta partita delle qualificazioni Mondiali per l'Italia di Gennaro Gattuso , oggi ospite dell' Estonia alla A. Le Coq Arena di Tallinn . Gli Azzurri, in campo dopo la Norvegia di Haaland, sono reduci dai due successi di settembre e non possono permettersi di sbagliare , se vogliono continuare ad inseguire il sogno primo posto, che garantirebbe l'accesso diretto alla fase finale della kermesse mondiale del 2026. C'è da difendere anche il secondo posto del gruppo I, attualmente occupato in coabitazione con Israele, che vanta una partita in più. L'ultimo confronto tra Italia ed Estonia, che risale a poco più di un mese fa, è terminato sul punteggio di 5-0 in favore della Nazionale di Gattuso.

Estonia-Italia, l'orario

Estonia-Italia andrà in scena oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 20:45 (21:45 locali) alla A. Le Coq Arena di Tallinn.

Dove vedere Estonia-Italia in diretta tv

Estonia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

Estonia-Italia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store ed è accessibile gratuitamente. Una volta approdati sulla piattaforma, anche da pc, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti degli Azzurri. Potrete seguire la partita dell'Italia in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.