Adani è di nuovo in trend sui social, dopo il pranzo al sacco arriva la frase su Raspadori

Adani: "Raspadori lega il gioco con lo sguardo"

Come noto l'esclamazione, in occasione del gol che ha deciso Israele-Italia 4-5, con cui Adani aveva paragonato gli ultimi minuti della sfida al caos di una gita scolastica, è diventata virale. In quella circostanza Adani aveva poi spiegato: “Non difende nessuno, succede di tutto. Ma cosa fanno tutti nelle aree? Non ci sono più i difensori di una volta!". Nel corso del primo tempo di Estonia-Italia, Adani si è ripetuto concentrandosi sull'ex attaccante del Napoli, ora all'Atletico Madrid: "Raspadori lega il gioco con lo sguardo, guarda tutto". Tanto è bastato per scatenare centinaia di commenti. E un nuovo tormentone.