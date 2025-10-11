Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Adani è di nuovo in trend sui social, dopo il pranzo al sacco arriva la frase su Raspadori

Nuovo intervento in telecronaca nel corso di Estonia-Italia, ispirato dall'ex attaccante del Napoli in campo a Tallinn con gli azzurri
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Da "ma che è, pranzo al sacco? In area di rigore c'è pranzo al sacco!", a "Raspadori lega il gioco con lo sguardo". Lele Adani è di nuovo in trend sui social con un intervento in telecronaca.

Adani: "Raspadori lega il gioco con lo sguardo"

Come noto l'esclamazione, in occasione del gol che ha deciso Israele-Italia 4-5, con cui Adani aveva paragonato gli ultimi minuti della sfida al caos di una gita scolastica, è diventata virale. In quella circostanza Adani aveva poi spiegato: “Non difende nessuno, succede di tutto. Ma cosa fanno tutti nelle aree? Non ci sono più i difensori di una volta!". Nel corso del primo tempo di Estonia-Italia, Adani si è ripetuto concentrandosi sull'ex attaccante del Napoli, ora all'Atletico Madrid: "Raspadori lega il gioco con lo sguardo, guarda tutto". Tanto è bastato per scatenare centinaia di commenti. E un nuovo tormentone.

