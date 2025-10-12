Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia, la rinascita dei numeri 9

Tre centravanti in due coppie, tre gol, uno a testa: è l’aspetto più interessante e piacevole della partita degli azzurri in Estonia
Alberto Polverosi
1 min
La nostra “gufata” ha esaurito l’effetto al secondo rigore sbagliato da Haaland sullo stile di Dovbyk. Pochi minuti di magìa nera, poi ci voleva ben altro per fermare l’onda rossa che ha travolto anche Israele. Tanto chè alla fine del 5-0 di Oslo ci domandavamo se erano pochi i gol presi dall’Italia in Norvegia (appena tre...) o troppi quelli incassati da

