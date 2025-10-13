Niente Italia per Kean: lascia il ritiro, come sta e quando può tornare con la Fiorentina

UDINE (dall’inviata) - Come sta Moise Kean? Se lo chiedono soprattutto i tifosi della Fiorentina visto che dopo gli esami, l’attaccante lascia il ritiro della Nazionale a Udine. Questo il comunicato della Figc arrivato poco prima di mezzogiorno: “Il Ct Gennaro Gattuso contro Israele non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele”.
Kean, come sta e quando può tornare con la Fiorentina
Se con l’Italia domani sera giocherà dall’inizio Pio Esposito, adesso la palla passa alla Fiorentina. La squadra di Pioli, terz’ultima con appena tre punti, affronterà il Milan domenica sera a San Siro. Si cercherà di rimettere in campo Kean vista l’importanza della gara, ma senza correre rischi: è vero che gli esami hanno escluso lesioni o danni seri alla caviglia, ma con il campionato e la Conference alle porte meglio andare sul sicuro. Lo sa Gattuso, lo sa bene anche Pioli.