Niente Italia per Kean: lascia il ritiro, come sta e quando può tornare con la Fiorentina

UDINE (dall’inviata) - Come sta Moise Kean? Se lo chiedono soprattutto i tifosi della Fiorentina visto che dopo gli esami, l’attaccante lascia il ritiro della Nazionale a Udine. Questo il comunicato della Figc arrivato poco prima di mezzogiorno: “Il Ct Gennaro Gattuso contro Israele non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele”.