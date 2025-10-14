Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italia-Israele, l'arrivo del pullman ospite ad Udine

Il bus, scortato dalle forze dell'ordine, che ha portato la nazionale israeliana all'interno del Bluenergy Stadium
Italia-Israele, l'arrivo del pullman ospite ad Udine
1 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra