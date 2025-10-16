Corriere dello Sport.it
giovedì 16 ottobre 2025
Gravina: "Italia, c'è l'ipotesi stage. Sullo spostare una giornata di campionato..."

Il presidente della Figc: "Corriamo il rischio di vincere 7 partite e di arrivare secondi. C’è chi con 1 punto va ai playoff"
Giorgio Marota
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

“L’ipotesi di spostare una giornata di campionato è quanto meno fantasiosa. Appellandomi alla sensibilità della Lega di A, c’è però l’ipotesi di utilizzare almeno uno stage, il 9-10 febbraio a Coverciano, quanto meno per dimezzare i tempi di distacco dal 16 novembre al 26 di marzo. Il presidente Simonelli mi ha dato la disponibilità a parlarne”. Ne ha parlato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale di oggi a Roma, commentando l’ipotesi di uno slittamento della 30ª giornata di campionato, quella che precederebbe l’eventuale playoff dell’Italia per l’accesso al Mondiale.

L’Italia, il Mondiale e l’idiozia sportiva

Gravina ha poi parlato del percorso degli azzurri: “Italia-Svizzera è stato il punto più basso. Poi abbiamo avuto un momento di esaltazione con la vittoria in Francia e poi con il Belgio a Roma. Poi abbiamo conosciuto un momento di grande criticità. Il calendario ha certamente creato un po’ di disagio. E siamo arrivati a Norvegia-Italia già con le spalle al muro. Corriamo il rischio di vincere 7 partite e di arrivare secondi. C’è chi con 1 punto va ai playoff. Gattuso sta ridando carattere, voglia ed entusiasmo”. Il presidente federale ha infine risposto a chi chiedeva di non giocare Italia-Israele per questioni politiche legate al conflitto a Gaza. “Noi facciamo calcio, dovevamo perdere e subire una penalizzazione e non andare al Mondiale? E ci mandavamo proprio Israele, che non vogliono che partecipi? Chi ha pensato questa cosa ha detto una grande idiozia sportiva”.

