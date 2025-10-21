Gattuso continua il suo tour nei club di Serie A: tappa al centro sportivo del Parma
Prosegue senza sosta il tour di Gennaro Gattuso nei centri sportivi dei club di Serie A. Dopo le precedenti tappe in giro per l'Italia, il commissario tecnico della Nazionale ha fatto visita al Parma, tredicesima squadra del massimo campionato ad accorglierlo. Il Ct è arrivato questa mattina (21 ottobre) al Mutti Training Center di Collecchio, dove è stato ricevuto dal CEO Federico Cherubini e dal football director Alessandro Pettinà. Insieme agli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, Gattuso ha assistito all'allenamento della squadra e ha avuto modo di confrontarsi con lo staff tecnico e i giocatori.
Incontro con Cuesta e la dirigenza gialloblù
Al termine della seduta, Gattuso ha ricevuto in dono la maglia personalizzata del Parma con il numero 8 sulle spalle, un omaggio simbolico che richiama il numero che indossava da calciatore. Successivamente, il Ct si è intrattenuto a pranzo con l'allenatore Carlos Cuesta e con i vertici del club, discutendo di calcio, programmazione e prospettive future del movimento italiano. Il tour di Gattuso nei centri sportivi proseguirà anche nelle prossime settimane: l'obiettivo è quello di rafforzare il dialogo tra la Federazione e le società di Serie A, osservando da vicino giocatori, metodi di lavoro e realtà tecniche del campionato.