martedì 21 ottobre 2025
Gattuso continua il suo tour nei club di Serie A: tappa al centro sportivo del Parma

Il Ct azzurro, accompagnato dagli assistenti Riccio e Bonucci, ha visitato il Mutti Training Center di Collecchio incontrando dirgenti, tecnico e giocatori gialloblù
2 min
Prosegue senza sosta il tour di Gennaro Gattuso nei centri sportivi dei club di Serie A. Dopo le precedenti tappe in giro per l'Italia, il commissario tecnico della Nazionale ha fatto visita al Parma, tredicesima squadra del massimo campionato ad accorglierlo. Il Ct è arrivato questa mattina (21 ottobre) al Mutti Training Center di Collecchio, dove è stato ricevuto dal CEO Federico Cherubini e dal football director Alessandro Pettinà. Insieme agli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, Gattuso ha assistito all'allenamento della squadra e ha avuto modo di confrontarsi con lo staff tecnico e i giocatori. 

Incontro con Cuesta e la dirigenza gialloblù

Al termine della seduta, Gattuso ha ricevuto in dono la maglia personalizzata del Parma con il numero 8 sulle spalle, un omaggio simbolico che richiama il numero che indossava da calciatore. Successivamente, il Ct si è intrattenuto a pranzo con l'allenatore Carlos Cuesta e con i vertici del club, discutendo di calcio, programmazione e prospettive future del movimento italiano. Il tour di Gattuso nei centri sportivi proseguirà anche nelle prossime settimane: l'obiettivo è quello di rafforzare il dialogo tra la Federazione e le società di Serie A, osservando da vicino giocatori, metodi di lavoro e realtà tecniche del campionato. 

