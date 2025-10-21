Gattuso continua il suo tour nei club di Serie A: tappa al centro sportivo del Parma

Prosegue senza sosta il tour di Gennaro Gattuso nei centri sportivi dei club di Serie A. Dopo le precedenti tappe in giro per l'Italia, il commissario tecnico della Nazionale ha fatto visita al Parma, tredicesima squadra del massimo campionato ad accorglierlo. Il Ct è arrivato questa mattina (21 ottobre) al Mutti Training Center di Collecchio, dove è stato ricevuto dal CEO Federico Cherubini e dal football director Alessandro Pettinà. Insieme agli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, Gattuso ha assistito all'allenamento della squadra e ha avuto modo di confrontarsi con lo staff tecnico e i giocatori.