Gravina, messaggio a Gattuso: “Fare di tutto per non deludere l’Italia”

FERRARA – "Vivo il momento della Nazionale con serenità, aspettando le prossime due partite. Purtroppo sono realista e pragmatico: al di là delle scaramanzie ci sono ancora due gare da giocare. Vedremo dopo il 16 novembre quale sarà la nostra posizione in classifica". Parla così il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine del panel "Opportunità e problemi del calcio dilettantistico: le componenti federali a confronto", svoltosi durante l’evento Quarto Tempo a Ferrara. Gravina ha poi sottolineato la consapevolezza con cui l’Italia affronterà i prossimi impegni: "Abbiamo acquisito il diritto di disputare i playoff e li affronteremo con convinzione e serenità, evitando qualche errore o leggerezza che abbiamo commesso nel 2022. Ci prepareremo al meglio: sappiamo che l’Italia merita e aspetta questo risultato, e dobbiamo fare di tutto per non deluderla ancora una volta".