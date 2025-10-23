Gravina, messaggio a Gattuso: “Fare di tutto per non deludere l’Italia”
FERRARA – "Vivo il momento della Nazionale con serenità, aspettando le prossime due partite. Purtroppo sono realista e pragmatico: al di là delle scaramanzie ci sono ancora due gare da giocare. Vedremo dopo il 16 novembre quale sarà la nostra posizione in classifica". Parla così il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine del panel "Opportunità e problemi del calcio dilettantistico: le componenti federali a confronto", svoltosi durante l’evento Quarto Tempo a Ferrara. Gravina ha poi sottolineato la consapevolezza con cui l’Italia affronterà i prossimi impegni: "Abbiamo acquisito il diritto di disputare i playoff e li affronteremo con convinzione e serenità, evitando qualche errore o leggerezza che abbiamo commesso nel 2022. Ci prepareremo al meglio: sappiamo che l’Italia merita e aspetta questo risultato, e dobbiamo fare di tutto per non deluderla ancora una volta".
Gravina su Gattuso: le sue parole
Il presidente federale ha infine elogiato Gennaro Gattuso, nuovo protagonista sulla panchina azzurra: "Gattuso è una bellissima sorpresa, lo dico con la massima serenità. Ha affrontato questo incarico con il piglio del calciatore e dell’allenatore: sembra ancora avere addosso la sua maglia numero 8. Continua a diffondere entusiasmo ed energia, e abbiamo bisogno proprio di questo. È di grande aiuto per tutti".