Candreva e il ritorno con l'Italia: ecco cosa farà con l'Under 15

Antonio Candreva comincia una nuova fase della sua vita professionale: l’ex centrocampista entra ufficialmente nello staff dell’ Italia Under 15 guidata da Enrico Battisti . Dopo aver dato l’addio al calcio giocato nell’aprile 2025 e aver conseguito il patentino UEFA B, Candreva approda in panchina nel ruolo di assistente tecnico, lavorando al fianco di Bruno Redolfi. Con 677 partite e 99 reti tra i professionisti, oltre a 54 presenze e 7 gol con la maglia dell’Italia, Candreva apre dunque un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio, stavolta fuori dal campo.

Candreva entra nello staff dell'Under 15

Di seguito parte della nota ufficiale della FIGC, che conferma il suo ingresso nello staff tecnico: “A completare lo staff tecnico dell’Under 15 ci sarà Antonio Candreva, ex centrocampista di Juventus, Inter e Lazio – 677 presenze e 99 gol in carriera –, che ha indossato per 54 volte, realizzando 7 reti, la maglia della Nazionale, con cui ha conquistato il terzo posto nella Confederations Cup del 2013 in Brasile. Nato a Roma il 28 febbraio 1987, Candreva ha recentemente conseguito la certificazione UEFA B e ricoprirà il ruolo di assistente tecnico di Enrico Battisti, affiancando Bruno Redolfi“.

Le parole di Candreva

Queste invece le sue prime parole dopo l’annuncio del nuovo incarico: “Sono onorato di entrare a far parte del Club Italia. Avere l’opportunità di iniziare il mio percorso come collaboratore di una Nazionale giovanile, dopo aver conseguito la qualifica UEFA B, è un privilegio. Sono convinto di poter imparare molto e non vedo l’ora di mettermi al servizio della maglia azzurra. Ringrazio la FIGC per la fiducia e per avermi dato questa opportunità”.