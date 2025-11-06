Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 6 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Italia U19, i convocati di Alberto Bollini per le gare di qualificazione agli Europei © LAPRESSE

Italia U19, i convocati di Alberto Bollini per le gare di qualificazione agli Europei 

Il tecnico azzurro prepara le sfide contro Moldova, Bosnia ed Erzegovina e Polonia
1 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

La Nazionale Under 19 guidata da Alberto Bollini inizia il suo viaggio verso la fase finale dell'Europeo di categoria, in programma in Galles dal 28 giugno all'11 luglio. Gli azzurrini sono inseriti nel Gruppo 9 con Moldova (prima avversaria mercoledì 12 alle 15 allo stadio Aci e Galatea di Acireale), Bosnia ed Erzegovina e Polonia, che l'Italia affronterà rispettivamente sabato 15 alle 15.50 e martedì 18 alle 15 allo stadio Angelo Massimino.

I convocati di Alberto Bollini

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Pontedera);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshoppers), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alex Castiello (Milan), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

