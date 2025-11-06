Italia U19, i convocati di Alberto Bollini per le gare di qualificazione agli Europei 

La Nazionale Under 19 guidata da Alberto Bollini inizia il suo viaggio verso la fase finale dell'Europeo di categoria, in programma in Galles dal 28 giugno all'11 luglio. Gli azzurrini sono inseriti nel Gruppo 9 con Moldova (prima avversaria mercoledì 12 alle 15 allo stadio Aci e Galatea di Acireale), Bosnia ed Erzegovina e Polonia, che l'Italia affronterà rispettivamente sabato 15 alle 15.50 e martedì 18 alle 15 allo stadio Angelo Massimino.