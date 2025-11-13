Dove vedere Moldavia-Italia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026
Allo Stadionul Zimbru di Chisinau è il giorno di Moldavia-Italia, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, in programma la prossima la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso, già certi artimeticamente di partecipare ai playoff, vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva e sperano in un passo falso della Norvegia, impegnata in casa (alle 18) contro l'Estonia, per arrivare allo scontro diretto di domenica a San Siro con la possibilità di operare quello che sarebbe un clamoroso sorpasso in extremis.
Moldavia-Italia, l'orario
Moldavia-Italia andrà in scena oggi, giovedì 13 novembre, alle ore 20:45, al Stadionul Zimbru di Chisinau, in Moldavia.
Dove vedere Moldavia-Italia in diretta tv
Moldavia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.
Moldavia-Italia, dove vederla in streaming
Moldavia-Italia, servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti di Chisinau. Potrete seguire la partita degli Azzurri in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Popescu e Gattuso
MOLDAVIA (3-5-2): Cojuhar; Forov, Craciun, Baboglo; Gherasimencov, Reabciuk, Caimacov, Rata, Bogaciuc; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Avram, Straistari, Platica, Dumbraveanu, Revenco, Stefan, Bors, Ionita, Bodisteanu, Perciun, Damascan, Fratea. Ct: Popescu.
Indisponibili: -.
Squalificati: Baboglo.
Diffidati: Bogaciuc, Caimacov, Reabciuk.
ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Carnesecchi, Donnarumma, Gabbia, Di Lorenzo, Bastoni, Dimarco, Ricci, Locatelli, Frattesi, Politano, P. Esposito, Retegui. Ct: Gattuso.
Indisponibili: Cambiaghi.
Squalificati: Barella.
Diffidati: Tonali, Cambiaso, Frattesi.
Allo Stadionul Zimbru di Chisinau è il giorno di Moldavia-Italia, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, in programma la prossima la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso, già certi artimeticamente di partecipare ai playoff, vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva e sperano in un passo falso della Norvegia, impegnata in casa (alle 18) contro l'Estonia, per arrivare allo scontro diretto di domenica a San Siro con la possibilità di operare quello che sarebbe un clamoroso sorpasso in extremis.
Moldavia-Italia, l'orario
Moldavia-Italia andrà in scena oggi, giovedì 13 novembre, alle ore 20:45, al Stadionul Zimbru di Chisinau, in Moldavia.
Dove vedere Moldavia-Italia in diretta tv
Moldavia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.
Moldavia-Italia, dove vederla in streaming
Moldavia-Italia, servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti di Chisinau. Potrete seguire la partita degli Azzurri in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.