Dove vedere Moldavia-Italia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026

Allo Stadionul Zimbru di Chisinau è il giorno di Moldavia-Italia, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, in programma la prossima la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso, già certi artimeticamente di partecipare ai playoff, vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva e sperano in un passo falso della Norvegia, impegnata in casa (alle 18) contro l'Estonia, per arrivare allo scontro diretto di domenica a San Siro con la possibilità di operare quello che sarebbe un clamoroso sorpasso in extremis.