Italia, tre punti a fatica contro la Moldavia

Nel primo tempo gli Azzurri sbattono più e più volte contro il portiere avversario, Kozukhar, soprattutto nella fase iniziale con Raspadori, una punizione di Scamacca e un tacco di Cristante. Dall'altra parte Postolachi, libero di calciare in area dopo un cross, non centra la porta di Vicario. L'Italia è ancora pericolosa con Mancini, che sbaglia clamorosamente a porta vuota, e un tiro dalla distanza di Cristante che termina fuori di poco.

Mancini ed Esposito decisivi nel finale

Nella ripresa il copione è lo stesso: la Nazionale di Gattuso mantiene il possesso ma non riesce a sfondare contro una difesa bassissima e ben organizzata. Fino all'88' le emozioni sono ridotte all'osso e quando tutto sembra portare allo 0-0, Mancini trova il gol del vantaggio con un colpo di testa in avvitazione su cross di Dimarco. Gli Azzurri finalmente si sciolgono e nel recupero Pio Esposito incorna un bel cross di Politano per lo 0-2 definitivo.