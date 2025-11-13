Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
L'Italia vince a fatica contro la Moldavia: decisivi nel finale Mancini ed Esposito© APS

L'Italia vince a fatica contro la Moldavia: decisivi nel finale Mancini ed Esposito

Gli Azzurri passano soltanto nel finale: per Gattuso è la quinta vittoria consecutiva
2 min
TagsMoldaviaItalia
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

La Norvegia è virtualmente ai Mondiali mentre l'Italia (destinata ai play-off) fatica a vincere contro la Moldavia in trasferta nella penultima giornata del girone delle qualificazioni.

Italia, tre punti a fatica contro la Moldavia

Nel primo tempo gli Azzurri sbattono più e più volte contro il portiere avversario, Kozukhar, soprattutto nella fase iniziale con Raspadori, una punizione di Scamacca e un tacco di Cristante. Dall'altra parte Postolachi, libero di calciare in area dopo un cross, non centra la porta di Vicario. L'Italia è ancora pericolosa con Mancini, che sbaglia clamorosamente a porta vuota, e un tiro dalla distanza di Cristante che termina fuori di poco.

Mancini ed Esposito decisivi nel finale

Nella ripresa il copione è lo stesso: la Nazionale di Gattuso mantiene il possesso ma non riesce a sfondare contro una difesa bassissima e ben organizzata. Fino all'88' le emozioni sono ridotte all'osso e quando tutto sembra portare allo 0-0, Mancini trova il gol del vantaggio con un colpo di testa in avvitazione su cross di Dimarco. Gli Azzurri finalmente si sciolgono e nel recupero Pio Esposito incorna un bel cross di Politano per lo 0-2 definitivo.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Moldavia-Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS