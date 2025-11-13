Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Grazie Infantino, se 6 vittorie su 7 non bastano per andare ai Mondiali

Per la prima volta nella storia delle qualificazioni l'Italia vince 6 partite di fila, ma dovrà giocare gli spareggi. Gattuso record: solo altri 2 ct avevano centrato 5 successi consecutivi al debutto
Xavier Jacobelli
2 min
Per la prima volta nella storia delle qualificazioni iridate, l'Italia ha vinto 6 partite di fila delle 7 che ha disputato, ma in marzo dovrà giocare gli spareggi per andare ai Mondiali. È uno degli effetti perversi della nuova formula eliminatoria partorita dalla Fifa di Infantino, ideatrice dell'ipertrofico torneo a 48 squadre (16 i posti riservati all'Europa), in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 negli Usa, in Messico e in Canada.

Haaland mostruoso

Il successo in Moldavia, all'andata sconfitta da Spalletti al passo d'addio, è stato il quinto consecutivo di Rino Gattuso che ha eguagliato il record di ct al debutto stabilito da Fabbri ('62-'63) e bissato da Vicini ('86-'87). Il 4-1 della Norvegia all'Estonia ha spento l'unica probabilità su mille che la capolista mollasse la presa prima del confronto con gli azzurri, domenica a San Siro. La marcia dei Vichinghi è stata trionfale: 7 vittorie su sette, 33 gol segnati, 4 subiti, Haaland mostruoso: 14 reti nel girone che portano a 53 il bottino delle sue 47 presenze. La gara di Oslo ha preceduto quella di Chisinau trasformando quest'ultima in un proficuo test dei giocatori sinora meno impiegati da Gattuso.

La vergogna della formula mondiale

È vero, il confronto è stato sbloccato soltanto nel finale da Mancini (gran gol di testa, a confermare lo stato di grazia del romanista) e Pio Esposito (secondo centro alla quarta presenza; assist Dimarco). Eppure, è altrettanto vero che, complessivamente, l'Italia 2 ha risposto alle sollecitazioni di Ringhio, dominando i moldavi il lungo e in largo, anche se la Nazionale ha dovuto cozzare contro il muro eretto da Popescu prima di riuscire a sfondarlo. Alla fine, Gattuso ha detto le cose giuste due volte: quando si è proclamato soddisfatto della prova di un'Italia tutta nuova e quando ha censurato l'indegna gazzarra dei presunti tifosi che hanno fatto un viaggio di duemila chilometri per dileggiare e insultare gli azzurri. Un'autentica vergogna.

