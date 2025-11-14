Moviola Moldavia-Italia, arbitro mediocre: mancano tre cartellini

Prestazione insufficiente per Balakin. Il giallo poco comprensibile rifilato a Dumbravanu dopo appena due minuti (forse è volata qualche parola di troppo) è stato il preludio a una serata negativa. A balzare all'occhio è stata la gestione dei cartellini soprattutto lato Moldavia. Ionita, spesso in ritardo, è stato ripetutamente graziato (prima per un fallo su Raspadori, poi su Tonali): in meno di trenta minuti il centrocampista moldavo, in tre-quattro situazioni, ha rischiato grosso. Postolachi, subito dopo, ha colpito al volto Buongiorno dopo una sbracciata, ma il direttore di gara ha continuato a tenere il giallo nel taschino. Alla fine è stato Revenco a pagare per tutti. Contrariato anche il ct Gattuso che, al rientro dagli spogliatoi per il secondo tempo, ha avuto un confronto diretto con Balakin. Nella ripresa non è cambiato praticamente nulla, Bitca non è stato ammonito dopo un fallo in netto ritardo su Orsolini. Voto: 5