Quando ci sarà il sorteggio playoff Italia: dove vederlo in tv e orario

INVIATO A CHISINAU - Il sorteggio dei playoff è fissato per giovedì a Zurigo presso la sede della Fifa (diretta tv su Rai Sport dalle 12:50 alle 14). Il presidente federale Gravina non dovrebbe partecipare. Il ct Gattuso, invece, ha confermato la propria presenza. L’Italia entrerà da testa di serie e giocherà sicuramente in casa la semifinale, in calendario il 26 marzo, con una squadra proveniente dalla quarta fascia. La sede dell’eventuale finale, in casa o in trasferta il 31 marzo, verrà stabilita dal sorteggio. Per questo motivo la Figc non ha ancora deciso in quale stadio giocare. Bari è favorita se dovessimo andare all’estero per l’ultimo atto, due città del Nord (Torino e Milano in pole) se invece gli azzurri verranno benedetti dal sorteggio e potranno giocare in casa tutte e due le partite dei playoff.

