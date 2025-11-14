Italia, la Norvegia per l’autostima

Senza il colpo finale di un difensore, ci saremmo ricordati anche della Moldavia. È entrata nella storia di questo girone per averne presi undici dalla Norvegia, per averci fatto soffrire a Reggio Emilia, ultima di Spalletti già esonerato e per aver bloccato l’Italia sullo 0-0 fino a tre minuti dal 90', fino al guizzo di Mancini, imitato poco dopo da Pio Esposito. Col 2-0 ci sentiamo un po’ meglio, anche perch&ea