L'Italia dovrebbe battere la Norvegia con nove gol di scarto: cinque eventi più probabili secondo ChatGPT

Mission impossible per l’Italia di Gennaro Gattuso , reduce dalla vittoria con la Moldova firmata Mancini-Esposito . Domenica, a San Siro, arriva la Norvegia di Erling Braut Haaland, prima a punteggio pieno nel raggruppamento degli Azzurri e con una differenza reti nettamente superiore rispetto a Donnarumma e compagni. L’Italia, infatti, dovrebbe vincere con nove gol di scarto per staccare subito il pass per il torneo in programma la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Un’operazione piuttosto complicata, come rispecchia anche una percentuale calcolata da ChatGPT . Un evento che definire improbabile è un eufemismo.

Secondo un test fatto attraverso l'intelligenza artificiale, la probabilità che l'Italia vada al Mondiale senza passare per i playoff è pari a 0,001-0,003%, ossia circa una volta ogni 30.000-100.000 partite. Un evento addirittura meno probabile di indovinare un codice di un lucchetto a 4 cifre al primo colpo (1 su 10.000). Rapporto 1 su 4.165 se pensiamo di ricevere un poker servito (quattro carte uguali) in una mano di cinque carte, con una percentuale dello 0,0240%. Volare negli States domenica sera è meno probabile anche di fare 12 "teste" di fila lanciando una moneta equa, giocando al classico "testa o croce". In tal caso, avremmo una possibilità su 4.096 (0,0244%). Infine, una partita perfetta a bowling (300 punti) potrebbe verificarsi una volta su 11.500 partite, quindi circa lo 0,0087%, così come un giocatore medio di golf che ha lo 0,008% (1. su 12.000-12.500) di fare "buca in uno" su un par 3. Insomma, quella dell'Italia si avvicina molto ad una vera e propria "mission impossible".